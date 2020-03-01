الظروف المعيشية تجبر مواطناً في إب على الانتحار

أجبرت الظروف المعيشية القاهرة، مواطناً في محافظة إب(وسط اليمن) على الانتحار، ليرتفع أعداد ضحايا الانتحار في المحافظة الخاضعة للحوثيين إلى 18 حالة خلال 3 أشهر.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "م ن أ" أقدم على الانتحار في حارة المركزي بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، نتيجة تدهور أوضاعه الاقتصادية والمعيشية.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتحار مواطن في محافظة إب بعد إصابته بحالة نفسية نتيجة تردي الأوضاع المعيشية.



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