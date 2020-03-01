انكسار هجوم حوثي في الضالع أمام تماسك القوات الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

اياد الهمامي

تجددت المواجهات العنيفة في جبهات محافظة الضالع، بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.



وذكرت مصادر عسكرية، أن ااشتباكات عنيفة دارت في بلدة بتار جنوب غربي قعطبة ومحيط معسكر الجب الإستراتيجي، بين وحدات من القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي إثر محاولة مستميتة من قبل الحوثيين بالتقدم في منطقة المواجهات ومهاجمة تحصينات القوات الجنوبية.

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وبجسب المصادر، فان المليشيات الحوثية حاولت بشكل مستميت بشن هجوم عنيف في أطراف معسكر الجب وكذا بلدة بتار عند الثانية والنصف من فجر اليوم الأحد مستخدمة استراتيجية الغطاء الناري الكثيف في التوغل و الإقتحام.

وطبقا لمصدر ميداني مطلع فان وحدات من ألوية الصاعقة و المقاومة الجنوبية و كتايب الشهيد “شلال الشوبجي” و كتائب الشهيد “مروان العشوي” تمكنت وبوقت قياسي من السيطرة على الموقف و إجبار مليشيات الحوثي على التراجع صوب ثكناتهم السابقة منكوسة الرأس وخسارتها الكثير من جنودها بين قتيل وجريح.