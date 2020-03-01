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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن لا يزال منخفضاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن لا يزال منخفضاً.
وأضافت المنظمة، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر اليوم "لم تتأكد أية حالات مصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة في اليمن".
وأكدت أنه كما هو الحال في البلدان الأخرى، تعمل منظمة الصحة العالمية في اليمن جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس.
ويأتي هذا البيان، بعد انتشار أنباء في عدد من المواقع الإلكترونية المحلية تشير إلى تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا بالعاصمة صنعاء.
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