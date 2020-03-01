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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جميح: سقوط عاصمة الجوف انعكاس طبيعي لبقاء القيادات خارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، إن سقوط الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، في يد الحوثيين هو انعكاس طبيعي لبقاء القيادات السياسية والعسكرية خارج الوطن.
وأضاف أن هذا السقوط هو انعكاس للمعارك الجانبية والمكايدات، بعيداً عن معركة دحر الانقلاب، ولآلاف الأسماء الوهمية في الجيش، ولخذلان الجوف التي قاتلت بكل شجاعة واستبسال.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي جميح أن هذا السقوط هو انعكاس لموصوف بلا صفة ولفظ بلا معنى
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