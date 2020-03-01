جميح: سقوط عاصمة الجوف انعكاس طبيعي لبقاء القيادات خارج البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، إن سقوط الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، في يد الحوثيين هو انعكاس طبيعي لبقاء القيادات السياسية والعسكرية خارج الوطن.

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وأضاف أن هذا السقوط هو انعكاس للمعارك الجانبية والمكايدات، بعيداً عن معركة دحر الانقلاب، ولآلاف الأسماء الوهمية في الجيش، ولخذلان الجوف التي قاتلت بكل شجاعة واستبسال.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي جميح أن هذا السقوط هو انعكاس لموصوف بلا صفة ولفظ بلا معنى