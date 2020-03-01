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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مليشيا الحوثي تسيطر على مركز محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
الخليج 365 ـ الجوف
سيطرت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، 01/آذار/2020، على مركز محافظة الجوف، بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا.
وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن المليشيا تمكنت من السيطرة على مدينة الحزم، مركز المحافظة، بعد مواجهات عنيفة.
وكانت المليشيا قد سيطرت، أمس، على مديرية الغيل القريبة من مركز المحافظة.
ومنذ أسابيع تشهد المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين
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