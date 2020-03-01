شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محمد جميح يفاجى الجميع ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف سبب سقوط الجوف بيد الحوثيين وعن خيانات كبرى في صفوف الجيش الوطني ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور محمد جميح ان سقوط عاصمة محافظة الجوف الحزم بيد جماعة الحوثي يعد انعكاسا طبيعيا في ظل بقاء القيادات العسكرية والسياسية خارج الوطن. وقال جميح في تغريدة له ان الجوف قاتلت بكل شجاعة واستبسال الا انها تعرضت للخذلان. جديد "الخليج 365" Advertisements وكتب جميح:سقوط الحزم عاصمة محافظة الجوف في يد الحوثيين هو انعكاس طبيعي لبقاء القيادات السياسية والعسكرية خارج الوطن. وتابع ان ذلك انعكاس للمعارك الجانبية والمكايدات، بعيداً عن معركة دحر الانقلاب، ولآلاف الأسماء الوهمية في الجيش، ولخذلان الجوف التي قاتلت بكل شجاعة واستبسال.

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