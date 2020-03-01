شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بسبب هذا الخطا الكارثي ...نجاة محافظ تابع للشرعية من الموت المحقق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاءت الاقدار ان يستمر في مقارعة الحوثي وتلقينهم اقسى الدروس في الجبهات،فقد أفادت مصادر ميدانية، اليوم السبت، بنجاة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، من محاولة استهداف صاروخي، بمديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية أن المليشيا شنت قصفًا صاروخيًا مكثفًا على مواقع قوات الجيش بمديرية الحزم مركز المحافظة

جديد "الخليج 365"

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كما حاولت استهداف موكب لمحافظ المحافظة اللواء العكيمي لكنه نجا من الهجمة الصاروخية وتساقطت مجاميع حوثية، اليوم السبت، على أطراف قرية الغيل الواقعة في مركز المديرية والذين استغلوا دعم أبناء الأشراف ومتحوثي الجوف من مديريتي مجزر والغيل وفقا لمصادر ميدانية.

ونفذت مقاتلات التحالف سبع غارات جوية على إمدادات المليشيا في مديرية المطمة كانت قادمة من مديريتي حرف سفيان وحوث بمحافظة عمران لدعم الحوثيين.