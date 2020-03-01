شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : أنباء عن مقتل محافظ الجوف أمين العكيمي في المواجهات مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء من محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، اليوم الأحد، إن محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي قتل في المعارك التي دارت بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي

ولم تؤكد وزارة الدفاع اليمنية أو الحكومة اليمنية في بيان رسمي مقتل العكيمي.

جديد "الخليج 365"

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إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية،إن محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، اليوم الأحد، سقطت بأيدي قوات جماعة الحوثي بشكل كامل، عقب معارك عنيفة استمرت لعدة أسابيع.



وأكدت المصادر إن مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي سقطت بكامل بعد يوم واحد من سقوط مديرية الغيل.

وكانت قناة الجزيرة قد قالت في وقت سابق اليوم، إن مقاتلي الحوثي دخلوا مدينة الحزم مركز محافظة الجوف بعد إنسحاب القوات الحكومية.