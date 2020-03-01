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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن مفاجأة صادمة بشأن هوية الجاني ... مقتل الداعية الاماراتي وسيم يوسف قبل قليل بهذة الطريقة المروعة

تدولت حسابات اماراتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين انباء عن مقتل الداعية الاماراتي المجنس وسيم يوسف في حادث سير.

وتبيّن أن المعلومات التي نشرتها تلك الحسابات، غير صحيحة، بينما لم ينفِ وسيم يوسف تلك الأخبار

واعتبر مغرّدون ونشطاء أن وسيم يوسف قد يكون وراء نشر هذه الإشاعات عنه؛ ليستغلها بعد تناقلها على مواقع التواصل الإجتماعي

وحذّر ناشطون من الوقوع في ما أسموها ألاعيب وسيم يوسف المقصودة؟ جديد اب برس Advertisements

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