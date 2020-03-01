شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة" أبل ترسل هدايا إلى منازل موظفيها في الصين ... وسط تفشي كوروناوسط تفشي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "صورة" أبل ترسل هدايا إلى منازل موظفيها في الصين ... وسط تفشي كوروناوسط تفشي كورونا

أرسلت شركة ”أبل“ الأمريكية مجموعة من الهدايا تتضمن جهاز ”آيباد“ وأقنعة للوجه ومعقما لليدين وأكثر من ذلك إلى موظفيها الذين تضرروا في منطقة ”ونتشو“ و“هوبي“ بسبب فيروس كورونا.

وبالرغم من إعادة فتح أكثر من نصف متاجر ”أبل“ والعمل لساعات قليلة في الصين، لا يزال العديد من الموظفين في منازلهم.

جديد اب برس

Advertisements

وقالت رسالة مرفقة بكل طرد إن أجهزة آيباد متوفرة لتعلم الأطفال عبر الإنترنت أو للمساعدة في قضاء الوقت أثناء ”الإقامة الطويلة في المنزل“.

وتابعت الرسالة: ”نبعث بأطيب تمنياتنا إليك، نيابة عن فريق أبل بالكامل، في هذه المجموعة، ستجد عناصر الراحة و PiPad‌ التي يمكن استخدامها لتسهيل تعلم الأطفال عبر الإنترنت أو للمساعدة في قضاء الوقت أثناء الإقامة المطولة في المنزل“. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد سلسلة من الخدمات الاستشارية خاصة لك لمساعدتك خلال هذا الوقت.

وكانت مدينة هوبي ومدينة ووهان أكثر المناطق تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 2835 شخصا في الصين.

وفي اجتماع المساهمين السنوي لشركة أبل في 26 فبراير، علق الرئيس التنفيذي تيم كوك على تحديد أولويات صحة وسلامة الموظفين وسط تحديات اندلاع المرض.

وشهدت أسعار أسهم أبل تقلبات كبيرة في الأيام الأخيرة بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في عدم اليقين في الأسواق العالمية.