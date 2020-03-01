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عدن - ياسمين التهامي - بعد المباراة كانت الصدمة ... معهما رضيع في عربة ... زوجان سعوديان حضرا لمشاهدة مباراة الفتح والوحدة
توفى رضيع في مدرجات مباراة الفتح والوحدة والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
جديد اب برس
وذكرت صحيفة “الرياض”، أن الرضيع ولد بسبعة شهور ونمو غير مكتمل وتم وضعه في حضانة الأطفال لمدة شهرين، وخرج أمس، من المستشفى وأحضره والديه لملعب المباراة.
ووضع الوالدان الطفل في عربة أثناء مشاهدة المباراة، إلا أنهما لاحظا بعد فترة أنه لا يوجد حركة، فساورهما الشك لطول فترة نومه، وأرادا الاطمئنان عليه، فتم استدعاء الإسعاف وتأكد خبر وفاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الوفاة قد يكون بسبب نقص مناعة الرضيع وخروجه في الأجواء الخارجية المزدحمة بعد أن كان تحت رعاية طبية مشددة لمدة شهرين.
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