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صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودي وزوجته يهزان المملكة من اقصاها الى اقصاها بعمل صادم ارعب كل العائلات السعودية وابكى الرجال والنساء من شدة القهر ( صورة تكشف العمل المرعب )

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