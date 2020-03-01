شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن وفاة الفنان "عادل إمام" قبل قليل .. وموجة حزن تعمم المصريين .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يصر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نشر الشائعات التي تخص المشاهير، على الرغم من النفى المتكرر للشائعة، ومن بين هذه الشائعات خبر وفاة الفنان عادل إمام، والذى تم نفيه أكثر من مرة.

وبين الحين والآخر، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورات تزعم وفاة الفنان عادل إمام، إلا أن ما يتم تداوله غير صحيح على الإطلاق، وقد نفاه نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أكثر من مرة من قبل.

وفي وقت سابق، نشر البعض تصريحات مفبركة منسوبة لنقيب الممثلين أشرف زكي، زاعمين أن النقيب أكد وفاة الفنان عادل إمام، وهو الأمر الذي نفاه أشرف زكي في العديد من وسائل الإعلام، مؤكدا أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة وما يثار حول وفاته غير صحيح على الإطلاق.

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