شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 وهي كالتالي :

قريبا .. صرف مرتبات الوحدات العسكرية في الجنوب بينهم الشهداء والجرحى https://www.elyamnelaraby.com/463176/ الميليشيات تسعى للإستفادة من أزمة الشرعية لتحقيق مكاسب ميدانية https://www.elyamnelaraby.com/463177/ نافذون مرتبطون بمليشيا الحوثي ينهبون أراضي مغتربين بإب https://www.elyamnelaraby.com/463178/ مراقبون : سيطرة الإصلاح على الجيش ستكون أولى العقبات التي تواجه بن عزيز https://www.elyamnelaraby.com/463184/ الميليشيات تعتقل عشرات المدنيين في ضواحي صنعاء لرفضهم الدورات الطائفية https://www.elyamnelaraby.com/463189/ Advertisements الخبير العسكري الهداشي لـ"الخليج 365": هذا ما يجب فعله لتفادي سقوط الحزم في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/463191/ وفاة المسؤول المالي لدائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع إثر حادث مروري https://www.elyamnelaraby.com/463197/ إنجازات كبيرة تحققها دائرة حقوق الإنسان في الإنتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/463206 الميليشيات تسحب الكمامات الطبية من الصيدليات إستعداداً لإرسالها إلى إيران https://www.elyamnelaraby.com/463218/ عاجل.. منظمة الصحة العالمية تنفي تسجيل أية إصابة بكورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/463219/ شاهد.. البحسني يوقع على عقد توريد وتركيب خط المياه الناقل "الدكداك – الشحر" https://www.elyamnelaraby.com/463232/

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