شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة.رئيس جهاز الاستخبارات القطرية يعلن عن اغتيال ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد برصاصات في القلب، ويكشف الجهة المنفذة لعملية الاغتيال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلف الناتو يحسم موقفه بشأن دعم تركيا عسكرياً بإدلب ويقرر توجيه ضربة قاصمة للنظام السوري ويقلب المعادلة أمام روسيا شاهد فيديو مروع..للحظة اصطدام قطار ركاب بشاحنة في ولاية تكساس تركيا تقلب المعادلة العسكرية لصالحها.. أمريكا توافق على إرسال منظومة الباتريوت إلى أنقرة و”أردوغان” يتوعد نظام الأسد: سنكون وجها لوجه هذا ما أظهرته نتائج تشريح 11 جثة مصابة بفيروس كورونا

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