شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تغافل أسرتها وتنتحر بإلقاء نفسها من الطابق الثالث في مكة.. والكشف عن جنسيتها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتحرت فتاة تحمل الجنسية السورية، صباح اليوم، بإلقاء نفسها من الدور الثالث من مقر سكنها بحي بطحاء قريش بمكة.

ووفقاً لـ”سبق”، فإن الفتاة توفيت في الحال بعد سقوطها من نافذة منزلها. وقالت مصادر إنها كانت تعاني اعتلالات نفسية، ورمت نفسها، على غفلة من ذويها.

من جهتها فتحت الشرطة تحقيقاً موسعاً في الحادثة لمعرفة مُلابساتها؛ فيما تمّ نقل جثمان الفتاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية.