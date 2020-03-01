شكرا لقرائتكم خبر عن نبتة وموجودة في أسواق الخضروات يتجاهلها الكثيرون ويقبلون على هذا البديل ... تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين ومختلف أنواع السرطانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نبتة وموجودة في أسواق الخضروات يتجاهلها الكثيرون ويقبلون على هذا البديل ... تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين ومختلف أنواع السرطانات

تعتبر البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم، فتعزز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، كما تعد مصدرًا للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. وتعمل البطاطا الحلوة على خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، وتقوي المناعة وتكافح الالتهابات والأمراض العديدة، وخاصة أمراض البرد والشتاء. جديد اب برس Advertisements تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين وتحتوي على مادة الكولين التي تساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة، كما تساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والربو، وتكافح علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص. وتحافظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي؛ فيما قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان الرئة وسرطانات الفم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نبتة وموجودة في أسواق الخضروات يتجاهلها الكثيرون ويقبلون على هذا البديل ... تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين ومختلف أنواع السرطانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.