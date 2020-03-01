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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماذا فعل حينما رأى قطيع الضباع المفترسة تنهش جسد شقيقه الأكبر ... أسد يحصد ملايين المشاهدات خلال ساعات

"الأخ هو السند"، جملة ضمن العديد من الجمل التى تتناول قوة العلاقة والروابط بين الأشقاء، ولكن يبدو أن قدسية العلاقة لا تقتصر على البشر فقط، بعدما أنقذ أسد شقيقه من الموت على يد 20 ضبعا فى غابات إفريقيا.

تفاصيل القصة نشرها موقع "بي بي سي إيرث" البريطاني فى مقطع فيديو، أظهر معركة بين أسد و20 ضبعا، وبالطبع الكثرة تغلب الشجاعة، وبدأت قوى الأسد تخور من كثرة الاعتداء عليه.

وتبدل المشهد تمامًا، عندما هرع شقيق الأسد لنجدته وتدخل فى المعركة، لتتحول بشكل درامي فى بضع ثوان، وتبدأ الضباع فى الهروب من أرض المعركة خوفًا من الأسدين.

جديد اب برس

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وحصد الفيديو ملايين المشاهدات فى وقت قصير، وضعته فى صدارة قائمة الأكثر رواجًا.