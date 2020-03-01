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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو صــادم" عندما هشم رأسها وكسر فكها كان إنتقام الأسود ... تمساح هاجم لبؤة زوجة الأسد
هاجم تمساح ضخم احدى اللبؤات وكسر فكها وهشم رأسها ، فمكان من الأسد زوج اللبؤة الى مهاجمة التماسيح بكل شراسة ، برفقة مجموعة من الأسود لنصرته ضد جنس التمساح في البحيرة .
الفيديو الذي رصدته عدسات الكاميرات يبين مدى شراسة التماسيح مقابل ضراوة الأسود ، ويوثق معركة ملحمية بين الزواحف والثديات .
جديد اب برس
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