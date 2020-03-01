شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو صــادم" عندما هشم رأسها وكسر فكها كان إنتقام الأسود ... تمساح هاجم لبؤة زوجة الأسد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فيديو صــادم" عندما هشم رأسها وكسر فكها كان إنتقام الأسود ... تمساح هاجم لبؤة زوجة الأسد

هاجم تمساح ضخم احدى اللبؤات وكسر فكها وهشم رأسها ، فمكان من الأسد زوج اللبؤة الى مهاجمة التماسيح بكل شراسة ، برفقة مجموعة من الأسود لنصرته ضد جنس التمساح في البحيرة .



الفيديو الذي رصدته عدسات الكاميرات يبين مدى شراسة التماسيح مقابل ضراوة الأسود ، ويوثق معركة ملحمية بين الزواحف والثديات .

جديد اب برس

Advertisements