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عدن - ياسمين التهامي - (فيديو مروع) اثار الهلع والخوف وسط المواطنين و فرار جماعي لزبائن المطعم ... شاب يحمل سكينًا بأشهر مطاعم الرياض ويتجول بها

ألقت الشرطة السعودية، يوم السبت، القبض على شاب بدا أنه في حالة غير طبيعية، قادته لطعن عامل مطعم شهير في المملكة قبل أن تتم السيطرة عليه بحسب ما أوردت وسائل الإعلام المحلية. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم يحمل سكيناً بيده ويتجول وحيداً في صالة المطعم بينما فر جميع الزبائن خارجه، وراقب بعضهم المشهد من خلف بلور الواجهات الأمامية. جديد اب برس Advertisements شاب يحمل سكينًا بأحد مطاعم الرياض ويظهر في الفيديو لحظة السيطرة على الشاب بعدما حضرت الشرطة ودخلت الصالة بينما اختبئ عمال المطعم في الداخل. وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن المهاجم كان في حالة غير طبيعية، وأقدم على طعن موظف في المطعم، لكن الفيديو المتداول لا يُظهر طعن أي شخص. ولم تضح بعد جنسية الشاب، كما لم يصدر بيان من شرطة الرياض حول الحادثة والمزاعم المتداولة بشأنها بين المدونين حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

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