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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو مرعب" اسد البحر يهجم على طفله امام والديها وعندما بدأ بإفتراسها حدثت مفاجأة قلبت ألأمور رأساً على عقب
نجت طفلة من موت محقق، بعد أن اختطفها أسد البحر الذي كانت تلعب معه وهرب بها إلى تحت الماء، قبل أن ينجح والدها في القفز سريعا وإنقاذها بأعجوبة من قبضة الأسد بسرعة فائقة.
جريدة ديلي ميل البريطانية نشرت تسجيل الفيديو للحادثة المرعبة التي وقعت في منطقة ريتشموند بي سي الكندية.
الطفلة الآسيوية كانت بمعية عائلتها تلعب مع أسد البحر، الأخير قفز مرارا وتكرارا من الماء باتجاه الطفلة قبل أن يخطفها تحت الماء.
جديد اب برس
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