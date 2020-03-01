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عدن - ياسمين التهامي - (اسماء) مقتل قادة عسكريين كبار بالجيش الوطني في الغيل

اعلن قبل قليل عن مقتل عدد من قادة وضباط الجيش الوطني، في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.



وذكرت وسائل إعلامية تابعة للحكومة الشرعية ، في خبر رصده " أحداث نت " للتو، أن العميد الركن عبدالغني علي الدعوس ركن تسليح المنطقة العسكرية السادسة والقاد العسكري الكبير في ذات المنطقة العقيد محمد غبير، "استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني بمحافظة الجوف".

جديد اب برس

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وأضافت بأنه "استشهد إلى جانب القائدان العسكريان الدعوس وغبير، عدد من ضباط وأفراد الجيش أثناء صدهم ورفاقهم في المنطقة العسكرية السادسة لهجوم عنيف لمليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم ، على مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف.