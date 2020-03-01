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عدن - ياسمين التهامي - يحي صالح يرد! ... الأحمر يبدي استعداده للقاء أحمد علي وطارق

قالت مصادر سياسية، اليوم السبت، أن البرلماني والشيخ القبلي حميد الاحمر، أبدى استعداده للقاء بأسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وذكر محمد المسوري، في نشر على صفحته بالفيسبوك، بان حميد الاحمر قال أنه " مستعد بأن يلتقي بأحمد علي عبدالله صالح وطارق صالح وكل آل صالح من أجل توحيد الصف الجمهوري في إطار الشرعية.

جديد اب برس

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وتابع المسوري: وهذا ما صرح به خلال لقائه صباح اليوم، بفريق توحيد الصف الجمهوري.

وفي ذات السياق، علق يحي محمد عبدالله صالح، عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر، على حديث المسوري، قائلاً: "ودماء الشهداء وفي مقدمتهم عزيز اليمن الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني والجرحى، أين ذهبت؟.

وتابع يحي صالح: على الأقل احترموا ذكرى جمعة رجب الذي ارتكبوا فيها جريمتهم الإرهابية حسب تصنيف مجلس الامن الدولي؛ في اشارة الى حادثة مسجد دار الرئاسة التي استهدفت الرئيس الراحل صالح وكبار قيادات الدولة، في أول جمعة من رجب، خلال يونيو من العام 2011.

وتسببت خلافات أولاد الراحل عبدالله بن حسين الاحمر، المنضويين كأعضاء في اطار مجلس النواب، مع الرئيس صالح في اندلاع حرب بين قوات الامن ومسلحيهم في منطقة الحصبة خلال العام 2011، تلا ذلك تفجير مسجد دار الرئاسة