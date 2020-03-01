شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنان السوري "ابوعصام" بطل مسلسل باب الحارة ..شاهدو كيف اصبح شكله اليوم ..(صور صادمة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الفنان السوري القدير عباس النوري والشهير بأبو عصام باب الحارة صورة جديدة عبر حسابة على الانستجرام ظهرت عليه ملامح الوقار والكبر ولكن مازال يحظى على اعجاب ومحبة الجمهور رغم كبر سنه.



وظهر الفنان بالصورة وهو يرتدي جاكيت بيج فخم وبلوزة بيضاء ويضع النظارات الطبية والتقطت الصورة من احدى الشوارع او المناطق الجميلة ويمكن ان تكون من باحة منزله.

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الجمهور اجب كثيرا بصورة عباس النوري وأحبها وتناقلوها على نطاق واسع وكتبوا له تعليقات تشيد بشخصيته وادواره القديرة والرائعة وكتبوا له: “أحلى أستاذ، فخر الدراما السورية، يا ريت ترجع يا أبو عصام وترجع ايامك”.

ومن الجدير بالذكر ان الفنان السوري عباس النوري قدم خلال مسيرته العديد من الاعمال والبطولات الناجحة التي تركت أثر في جميع البيوت العربية لكن كان أهمها بطولته بمسلسل باب الحارة بشخصية أبو عصام.