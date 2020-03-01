شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. منظمة الصحة العالمية تنفي تسجيل أية إصابة بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء نفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، 01/آذار/2020 وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

Advertisements وقالت المنظمة: لم تتأكد أية حالات إصابة بفيروس كورونا في اليمن حتى اللحظة. وأضافت: كما هو الحال في البلدان الأخرى، تعمل منظمة الصحة العالمية في اليمن جنباً الى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس

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