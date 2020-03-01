الميليشيات تسحب الكمامات الطبية من الصيدليات إستعداداً لإرسالها إلى إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
عدن - الخليج 365
أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على سحب الكمامات الطبية من الصيدليات في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك وفق ما قال مسؤول محلي بارز .
وذكر وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة له بتويتر، "مليشيا الحوثي الأرهابية تقوم بسحب الكمامات الطبيه من الصيدليات في صنعاء ومناطق سيطرتها من المستشفيات والصيدليات بقوة السلاح" .
واضاف أن الميليشيات قد كلفت من يقوم بشراءها من مناطق سيطرة الحكومه الشرعية في عدن وباقي المناطق المحررة، تمهيدآ لترتيب نقلها الى ايران عبر ميناء الحديدة او طائرة" .
وتفشى فيروس كورونا في المدن الإيرانية بشكل كبير مسجلاً عشرات الوفيات ومئات الإصابات بينهم مسؤولين بارزين
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