إنجازات كبيرة تحققها دائرة حقوق الإنسان في الإنتقالي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

ايــــاد الهمامـــــي

حققت دائرة حقوق الإنسان في المجلس الإنتقالي الجنوبي، برئاسة المحامية، ذكرى معتوق، في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى مراقبة ومتابعة كل ما يخص حقوق الإنسان وكذا إيصال معاناة الجنوبيين إلى المجتمع الدولي



وبحسب تقرير حديث، تمتلك دائرة المجلس الانتقالي لديها كل.وسائل الاتصال لايصال رسالتها وايضآ العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تستقبل العديد من التقارير وبكل لغات العالم حسب ماتنص عليه المواثيق والعهود الدولية .

Advertisements

وتقع على عاتق دائرة حقوق الانسان بالمجلس الانتقالي مسئوليات كثيرت ومتعدده منها إيضاح وكشف ما تعرض له الجنوب من انتهاكات وجرائم بحق شعبه وايصالها للعالم عبر كافة الطرق المتاحه ومن خلال أيضا العديد من الفعاليات التي شاركت فيها دائرة حقوق الإنسان داخلية منها وخارجية ".

ونفذت دائرة حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية زيارات ميدانية كثيرة ومتعددة الى جانب ورش العمل والمحاضرات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والصحف والمجلات والتي كانت له الاثر الايجابي في ايصال رساله ساميه لكل من يهمه الامر في الداخل والخارج في ماكان يتعرض له الجنوب من انتهاكات في شتئ المجالات .

ويرى التقرير أن النجاحات التي تحققها دائرة حقوق الانسان في المجلس الانتقالي تحتاج الى اهتمام القياده في المجلس وترجمته على ارض الراقع كون التزامات الدائره أضحت أكثر من ذي قبل نتيجة لنجاحها في عملها والثقة التي نالتها من المواطنين والعالم حيث تتلقى الدائره العديد من الشكاوي والملفات التي تطرح على مكتبها للنقاش والدراسة لأليات الحل في إطار عملية وضع الحلول المناسبه والجذريه فأضحى زيادة الدعم ولاهتمام امرآ ضروريآ للحد من تراكمات الاعمال .