التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للميلشيا في باقم بصعدة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 01/آذار/2020، غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بأربع غارات مواقع وتجمعات حوثية في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015

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