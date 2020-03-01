شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وخطير: لا تتناول هذه الأطعمة قبل النوم حتى وإن كنت ستموت من الجوع لأنها تتحول إلى كارثة كبرى على الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية ‫الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ ‫سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع ‫سنوات، بحسب ما يير الخبراء.

في هذا الإطار، نشرت مجلة فرويندين الألمانية تقريراً حذّرت بموجبه من تناول بعض الأطعمة قبل ‫النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ومنها: 1- ‫رقائق البطاطا

‫تعتبر رقائق البطاطا من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير ‫الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند ‫محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاصه.

2- المثلجات

‫من الأفضل عدم تناول المثلجات قبل النوم لاحتوائها على نسبة عالية ‫من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من السكر، يصعب حرقها في المساء.

3- ‫الشوكولا

‫يحتوي الشوكولا على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، ‫وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.

4- ‫المخبوزات المملحة

‫يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، ‫لكن هذه الأطعمة في الواقع لا تفيد الجسم في شيء.

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