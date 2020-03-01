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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماهي ... أغرب هدية يقدمها عريس لعروسته في قاعة الزفاف وامام الجميع وسبب صدمه للعروس وجميع المدعويين

اصبح التفنن فى اختيار هدية مفاجاة واظهارها فى حفل الزفاف موضة العصر الحديث ، وتنوعت الهدايا بين الرومانسية الشديدة والافكار الجريئة المجنونة من كلا العروسين او زويهم حتى تخطى الامر الحدود الطبيعية للهدايا و تطور الى ما شهدته قاعة لحفلات الزفاف فى حفل لعروسين من الاردن .



حيث تسبب عريس اردنى فى اغماءة عروسته وسقوطها ارضا ونقلها الى المستشفى، وهى تعانى من فزع كبير بعد ان فتحت هدية العريس اثناء حفل الزفاف ، ولم تنجع ارادة العريس فى عمل مفاجاة لزوجته بهدية غريبة لا تتوقعها فوضع افعى داخل علبة هدايا و اراد فتحها ليلتقط صورة تذكارية هو وعروسته معها يوم زفافهم .

وذكرت وسائل الاعلام الاردنية ان العروس بمجرد فتح العلبة لم تتمالك اعصابها ، مما جعل الافعى تتحرك اتجاهها فانتابت العروس شعور بمهاجمة الافعى لها فسقطت على الارض فاقدة الوعى ، واسرع العريس نحو عروسته هو و المدعويين فى حفل الزفاف و قاموا بنقلها الى المستشفى لتتلقى الاسعافات الاولية من جراء ذلك

جديد اب برس

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