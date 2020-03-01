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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: قناة المسيرة تباغت الجميع وتعلن رسميا إصابة مهدي المشاط بفيروس كورونا القاتل..شاهد ردة الفعل الجنونية للناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بعد علمه بالخبر

2020/03/01 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: قناة المسيرة تباغت الجميع وتعلن رسميا إصابة مهدي المشاط بفيروس كورونا القاتل..شاهد ردة الفعل الجنونية للناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بعد علمه بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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