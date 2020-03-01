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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يباغت الشيخ سلطان العرادة ويرسل السحرة والجن والشياطين ومعهم الفقيه للمساعدة في اقتحام مأرب..شاهد ماذا فعل الشيخ العرادة مع الجن والسحرة

2020/03/01 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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