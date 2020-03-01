شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : مقتل الداعية الاماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ قبل قليل بهذة الطريقة المروعة .. والكشف عن مفاجأة صادمة بشأن هوية الجاني .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تدولت حسابات اماراتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضين انباء عن مقتل الداعية الاماراتي المجنس وسيم يوسف في حادث سير.



وتبيّن أن المعلومات التي نشرتها تلك الحسابات، غير صحيحة، بينما لم ينفِ وسيم يوسف تلك الأخبار

واعتبر مغرّدون ونشطاء أن وسيم يوسف قد يكون وراء نشر هذه الإشاعات عنه؛ ليستغلها بعد تناقلها على مواقع التواصل الإجتماعي

وحذّر ناشطون من الوقوع في ما أسموها ألاعيب وسيم يوسف المقصودة؟

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