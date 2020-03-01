شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش تسيطر على مواقع في ”نهم” وتقطع طريق إمداد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة نهم (شرقيّ صنعاء) وقطع وإحد من أهم خطوط الإمداد للحوثيين.

وقالت مصادر ميدانية، إن الجيش شمن هجوما عنيفاً على مواقع ميليشيا الحوثي، في جبال صلب بميسرة جبهة نهم، وتمكن خلال الهجوم من استعادة عدد من المواقع، وقطعت طريق إمداد الميليشيا الى جبهة نجد العتق (جنوب الجبهة).

وأضافت، إن مدفعية الجيش وراجمة الصواريخ دمرت عربات عسكرية تابعة للميليشيا، وقتلت وجرحت من كان على متنها، وإن الهجوم لا زال مستمرا حتى اللحظة.



وأشارت المصادر، إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، شنت غارات على تعزيزات تابعة للميليشيا في مناطق متفرقة بمديرية نهم، وقتل وجرحت العشرات من الحوثيين