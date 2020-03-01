شكرا لبحثكم عن خبر تغيرّ موازين المعركة في ”الغيل” .. والجيش يشن هجوما على الحوثيين خارج حدود المديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية، ان موازين المعركة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة "الغيل" بمحافظة الجوف تغيرت بشكل كلي.

وأوضحت المصادر، إن قوات الجيش الوطني انتقلت من حالة الدفاع عن مديرية الغيل إلى الهجوم خارج حدودها.

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وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني اليمني ورجال قبائل، يشنون هجوما عنيفا في هذه الاثناء، على مواقع وتحصينات للمليشيات في سلسلة جبل يام خارج حدود مديرية الغيل.

وأضافت المصادر، ان الجيش الوطني يقوم في هذه الاثناء بعمليات تمشيط لما تبقى من فلول المليشيا الحوثية في مديرية الغيل.

وبحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لمحاولة الحوثيين لليوم الرابع على التوالي للسيطرة على مواقع جديدة في مديرية الغيل، وأجبرتها على الفرار إلى سلسلة جبال يام والساقية غربي المديرية.