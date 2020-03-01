شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو... راجمة الصواريخ تدك مواقع مليشيا الحوثي في ”نهم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دكت راجمة الصواريخ التابعة للجيش الوطني، السبت، مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم (شرقي صنعاء). وقالت مصادر ميدانية، إن الجيش الوطني شن هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في ميسرة جبهة نهم بصنعاء. وأضافت المصادر، ان القوات الحكومية تمكنت من استعادة سلسلة من جبال صلب والجمايم بميسرة جبهة نهم.

وأشارت المصادر، إلى أن القوات الحكومية استخدمت مختلف الأليات العسكرية والمعدات الثقيله في المواجهات، من بينها راجمة الصواريخ ، وتمكنت من تحرير بعض المواقع الاستراتجية، وقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير أطقم وآليات.

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