ماهي المديرية الوحيدة في ”الجوف” التي سيشكل تحريرها ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خبير عسكري يمني، اليوم السبت، عن المديرية الوحيدة بمحافظة الجوف التي سيشكل تحريرها ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي.
وقال الخبير لـ"المشهد اليمني" ان "تحرير مديرية المتون الواقعة جنوبي غرب مدينة الجوف، والمتاخمة لمحافظة صنعاء، بشكل كامل يشكل ضربة قاصمة للمليشيا.
واشار الى إن معركة تحرير ما تبقى من مديرية المتون تكتسب أهمية بالغة كونها تعد الخط الاستراتيجي لإمداد المليشيا، إضافة إلى ارتباطها بمحافظات أخرى.
مبديا تفاؤله بالتحول الاستراتيجي في معركة قوات الجيش اليمني ضد المليشيا من الدفاع إلى الهجوم.
وتشهد المحافظة منذ، أواخر الأسبوع الماضي، معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني، والمليشيا، تكبدت خلالها المئات من القتلى.
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