شكرا لبحثكم عن خبر اللواء العكيمي: الموقف في الجوف خطير للغاية (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيها أن قائد محور الجوف محافظ المحافظة أمين العكيمي يطلب استغنائه عن لواء القوات الخاصة بقيادة محمد علي الحجوري بحجة عدم تنفيذ الأوامر.

حيث أظهرت الوثيقة طلبا من اللواءالعكيمي إلى وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة بالاستغناء عن لواء الحجوري وكتائب من القوات المشتركة، كما طلب من الوزارة التعزيز بلواء 310 مدرع واللواء 141 مشاه إلى جبهة الجوف، وطلب من المنطقة السابعة أن تتحرك لقطع مفرق الجوف، باعتبار الموقف خطير للغاية.

ويظهر أن الوثيقة صادرة بتاريخ 26 فبراير ولم يتم التأكد من صحتها كما أنه لم يتم الاستجابة لها من قبل وزارة الدفاع الشرعية، الأمر الذي أدى بسقوط أجزاء كبيرة من مديرية الغيل في يد قوات مليشيات الانتقالي .