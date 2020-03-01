شكرا لبحثكم عن خبر تقدم جزئي للحوثيين في جبهة الغيل .. والجيش يعلن مقتل ضابطين كبيرين بالجوف(تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت مليشيا الحوثي الإنقلابية من تحقيق اختراق وتقدم جزئي في أطراف مديرية الغيل بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

وأكدت مصادر ميدانية لـ "المشهد اليمني" إن المليشيات سيطرة على مواقع بسيطة وغير هامة في اطراف مديرية الغيل باتجاه جبال يام والساقية غربي المحافظة.

وأشارت المصادر، إلى ان المليشيات استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى جبهة الغيل، وتشن هجوما واسعا من مختلف الاتجاه بهدف السيطرة على مركز المديرية.

وأوضحت المصادر ان القوات الحكومية تمكنت من التصدي لهجمات الحوثيين، وأسرت عناصرها التي حاولت اختراق بعص مواقع الجيش الوطني، وان المعارك لازالت مستمرة حتى هذه الاثناء.

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وكانت القوات الحكومية أعلنت القوات مقتل ضابطين كبيرين ، في المعارك الدائرة بمحافظة الجوف.

وذكرت مصادر رسمية، إن العميد الركن عبد الغني علي الدعوس ركن تسليح المنطقة العسكرية السادسة ، والعقيد محمد غبير، قتلا أثناء أدائهما واجبهما الوطني بمحافظة الجوف".

وتشهد المحافظة الواقعة شمال شرق اليمن، معارك متواصلة منذ أسابيع، حيث تشن المليشيات الحوثية، هجمات متواصلة على الخطوط الأمامية في المناطق المحررة، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الطرفين، غالبيتهم من الحوثيين وفق الرواية الرسمية.