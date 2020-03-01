شكرا لبحثكم عن خبر الموهبة اليمنية” هشام اليمني” يغادر برنامج ذا فويس كيدز...فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر المتسابق اليمني هشام اليمني برنامج ذا فويس كيدز الذي يعرض على قناة mbc. وكان هشام اليمني قد تأهل الى مرحلة المواجهة بعد ان نال اعجاب مدربته نانسي عجرم . وغنى هشام في مرحلة المواجهة الاخيرة اغنية " ايوه" وهي من اغاني فنان العرب محمد عبده الا انها لم يحصل على اعجاب مدربته الفنانة اللبنانية"نانسي عجرم" وهو ماتسبب في خروجه.

وبمغادرة هشام اليمني أصبح لايوجد اي يمني في البرنامج .

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