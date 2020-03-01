وفاة المسؤول المالي لدائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع إثر حادث مروري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

عدن - الخليج 365

قالت مصادر إعلامية وأخرى طبية، أن المسؤول المالي لدائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام بوزارة الدفاع، عمر سالم الضمجي، توفي إثر حادث مروري آليم مساء السبت .



وذكرت المصادر أن الضمجي تعرض للحادي وهو في طريقه من محافظة شبوة إلى العاصمة عدن .. مشيرة إلى أن الضمجي تم اسعافه إلى مستشفى عتق العام إلا أنه توفى لاحقأ متاثرأ بإصابته البالغة.

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ومثل وفاة عمر سالم فاجعة مؤلمة لزملائه وأصدقائه ومحبيه في المؤسسة العسكرية الدفاعية القوات المسلحة ودائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع وخيم الحزن الشديد على مدينة لودر ومحافظة أبين التي فقدت واحدا من خيرة أبناءها المتميزين في الأخلاق والنبل والوفاء والشهامة.

ونعت دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام بوزارة الدفاع وفاة الضمجي .

وقال مدير الدائرة، العميد الخضر صالح مزمبر، "لقد تلقيت النبأ الحزين والصادم بوفاة الأخ العزيز عمر سالم عمر عبدالله الضمجي في حادث مروري أليم.. وأشعر أنني فقدت واحد من أغلى أسرتي كون الفقيد كان اخأ وصديقأ ورفيق درب وسندي وذراعي الأيمن في المواقف والمحن وكان نموذجا في الكفاءة والأخلاق والإخلاص والوفاء" .