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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحج .. التوتر يعود بعد مواجهات بين الأمن ومسلحين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
لحج - الخليج 365
عاد التوتر إلى لحج، عقب مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ورجال ينتمون إلى قبائل الصبيحة .
وحاصر مسلحون من رجال القبائل مبنى ادارة الامن قبل ان يشتبكوا مع قوات امنية هناك.
وتصدت إدارة أمن لحج للهجوم وقالت أنها أعتقلت عدد من المهاجمين .. واصفة الهجوم بالإرهابي .
ومع حلول المساء عاود مسلحي القبائل الاحتشاد بمنطقة صبر وقاموا بقطع الطريق مجددا.
وبهذا الصدد نقل موقع عدن تايم، عن نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في امن لحج زاهي النفيلي " أن عصابة مسلحة شنت هجوما ظهر اليوم على مقر المجمع الحكومي في مدينة الحوطة بلحج كان الهدف من ذلك تهريب موقوفين داخل السجن المركزي ومحاولة اغتيال مدير السجن المركزي في محافظة لحج عبدالسلام الجنيد.
النفيلي أضاف :" ماحدث من هجوم مسلح من عناصر استهدفت السجن المركزي الواقع داخل المجمع الحكومي بلحج يعد انتهاك صارخا للأمن والسلم والسكينة والاستقرار في مدينة الحوطة
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