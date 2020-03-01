الخبير العسكري الهداشي لـ"اليمن العربي": هذا ما يجب فعله لتفادي سقوط الحزم في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص:

قال خبير عسكري إنه وبفرض سيطرة الحوثي على الغيل كاملة أو أجزاء منها فإن الخناق يضيق على مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، من ثلاثة اتجاهات، جنوبا من الغيل ولا تبعد المسافة عن مركز الغيل الى مدينة الحزم أكثر من 25 كم، وغربا من المتون باتجاه الحزم لا تزيد المسافة من مجمع المتون "المسيطر عليه حوثيا" اكثر من 25 كم، ومن الشمال جبهة العقبة.



وأكد الخبير عبد العزيز الهداشي" لـ"الخليج 365" أن تقدم الحوثي بضع كيلومترات من اي من هذه الجبهات يضيق الخناق على مركز الحزم والمديرية كاملة.

وأضاف أن هنا ميزة تضاف للحوثي وهي قدرته على تعويض ما يخسره من المقاتلين بينما القوات المدافعة عن الجوف لا يوجد لها أي إسناد فعلي.

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وأكد أن الحزم بين فكي كماشة بعد التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها مديرية الغيل.

وتابع: للخروج من هذا الوضع الحرج يجب امداد الحزم بعشرة آلاف مقاتل من الجيش الوطني (من مئات الالوف المسجلين في هذا الكشف) والقيام بهجوم مضاد على الاقل في اتجاه مجمع المتون واتجاه الغيل.

وختم بالقول: ما لم فالوضع غير مطمئن ولو سقطت الحزم ( لا قدر الله) فإن مارب سوف تكون هي الأخرى بين فكي كماشة جديدة. هذه حرب لها قواعدها وأسسها ولا مجال فيها للأحلام والعواطف.