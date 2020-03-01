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مشروع مسام يعلن نزع 145 ألف لغم زرعتها ميلشيا الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

مشروع مسام يعلن نزع 145 ألف لغم زرعتها ميلشيا الحوثي

متابعات_الخليج 365

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 5677 لغمًا منها 40 لغمًا مضادا للأفراد، و 355 لغمًا مضادا للدبابات و 5279 ذخيرة غير متفجرة، 3 عبوات ناسفة.

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هذا وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145,464 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

 

وتعمدت الميلشيا الحوثية إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء

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