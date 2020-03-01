مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية تابعة للمليشيا في نهم بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 01/آذار/2020، آليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بمديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا.

Advertisements وذكر مصدر عسكري، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية، تجمعات وآليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، على أطراف جبال صلب والجمايم بمديرية نهم. وأفاد المصدر بوقوع خسائر في الأرواح والعتاد، حيث شوهدت ألسن النيران وأعمدة الدخان تتصاعد. ولفت إلى أن مقاتلات التحالف تعاود التحليق بين الفينة والأخرى، في رصد مستمر لأي تعزيزات أو تحركات حوثية

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