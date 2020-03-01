- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية تابعة للمليشيا في نهم بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 01/آذار/2020، آليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بمديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وذكر مصدر عسكري، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية، تجمعات وآليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، على أطراف جبال صلب والجمايم بمديرية نهم.
وأفاد المصدر بوقوع خسائر في الأرواح والعتاد، حيث شوهدت ألسن النيران وأعمدة الدخان تتصاعد.
ولفت إلى أن مقاتلات التحالف تعاود التحليق بين الفينة والأخرى، في رصد مستمر لأي تعزيزات أو تحركات حوثية
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية تابعة للمليشيا في نهم بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.