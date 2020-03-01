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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تعلن القضاء على خلايا حوثية حاولت إسقاط مركز الغيل بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء السبت 29 فبراير/ شباط 2020م، القضاء على خلايا نائمة تابعة لميليشيا الحوثي بعد أن حاولت تفجير الوضع في مركز مديرية الغيل غرب محافظة الجوف.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش فرضت طوقاً محكماً على مركز مديرية الغيل، أعقبه اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش من القضاء على تلك الخلايا وتطهير مركز المديرية.
وكانت أكدت مصادر عسكرية، في وقت سابق، مصرع قائد الخلايا الحوثية بالغيل ويدعى "خالد الأعور الشريف"، في مواجهات مع الجيش
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