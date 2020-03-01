اخبار الخليج / اخبار اليمن

قوات الجيش تعلن القضاء على خلايا حوثية حاولت إسقاط مركز الغيل بالجوف

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تعلن القضاء على خلايا حوثية حاولت إسقاط مركز الغيل بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

قوات الجيش تعلن القضاء على خلايا حوثية حاولت إسقاط مركز الغيل بالجوف

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء السبت 29 فبراير/ شباط 2020م، القضاء على خلايا نائمة تابعة لميليشيا الحوثي بعد أن حاولت تفجير الوضع في مركز مديرية الغيل غرب محافظة الجوف.

Advertisements

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش فرضت طوقاً محكماً على مركز مديرية الغيل، أعقبه اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش من القضاء على تلك الخلايا وتطهير مركز المديرية.

 

وكانت أكدت مصادر عسكرية، في وقت سابق، مصرع قائد الخلايا الحوثية بالغيل ويدعى "خالد الأعور الشريف"، في مواجهات مع الجيش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تعلن القضاء على خلايا حوثية حاولت إسقاط مركز الغيل بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا