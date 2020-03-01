نافذون مرتبطون بمليشيا الحوثي ينهبون أراضي مغتربين بإب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 الخليج 365 ـ إب أكدت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، تواصل اعتداءات ونهب وسطو القيادات الحوثية على ممتلكات وأراضي المواطنين.

Advertisements وذكرت المصادر، أن نافذين و"متهبشين" مرتبطين بمليشيا الحوثي اعتدوا على أرضية تابعة للمغترب محمد الحذيفي في منزل قاصد غرب مدينة إب. وأوضحت، أن المليشيا قامت بحبس موكل الحذيفي بدون أي سبب وترك المتهبشين والنافذين طلقاء

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