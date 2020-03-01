شكرا لقرائتكم خبر عن عاحل : في تطور خطير ...ترامب يصدر أوامر بتحريك قوات عسكرية لمساندة القوات التركية ضد روسيا وأردوغان يصدر البيان الاول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قضية إرسال صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى تركيا، والوضع في سوريا. وقال ترامب في تصريح صحفي اليوم السبت، في سياق إجابته عما إذا بحث المسألة مع أردوغان: "لقد أجرينا العديد من اللقاءات مع الرئيس أردوغان (بشأن سوريا)، وتطرقنا أيضا إلى هذا الموضوع"ى جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاحل : في تطور خطير ...ترامب يصدر أوامر بتحريك قوات عسكرية لمساندة القوات التركية ضد روسيا وأردوغان يصدر البيان الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.