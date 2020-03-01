شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حميد الاحمر يعترف بأخطائه الفادحه وجريمته بحق الشعب اليمني ويفاجئ الجميع باطلاق هذا النداء العاجل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الشيخ حميد بن عبد الله الاحمر عضو مجلس النواب على أهمية تجاوز كل الخلافات وتناسي الماضي وذلك من اجل اليمن..داعيا كافة أبناء اليمن الى توحيد الصفوف بصدق وجدية ، وتوجيه كافة الجهود والطاقات في اتجاة واحد هو انهاء الانقلاب وتحرير بقية المناطق التي ماتزال تحت سيطرة الانقلابيين كسبيل وحيد لإنهاء معاناة اليمنيين ، وإعادة عجلة الحياة الى مسارها الطبيعي .
واشاد الشيخ حميد الاحمر خلال استقباله اليوم "فريق توحيد الصف الجمهوري" برئاسة الاستاذ المحامي محمد المسوري بمبادرتهم الرائعة والهامة.. متمنياً للفريق النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافها النبيلة ،
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وقال : " ما أحوجنا اليوم إلى تناسي خلافاتنا وتوحيد صفوفنا دفاعا عن الوطن ومكتسباته، والذي تعبث به العصابة الانقلابية معيدةً إلى اذهان اليمنيين بقبيح فعالها ذكريات عهد الكهنوت الامامي الذي طوته والى غير رجعة ثورة 26سبتمبر الخالدة ".
واعتبر مراقبين ان دعوة الاحمر موجهه بصفة اساسية لحزبي الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام لنسيان وتجاوز الخلافات الماضية وتوحيد الصفوف لانهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة المختطفة .
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