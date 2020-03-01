شاهد : شاب يحمل سكينًا بأحد مطاعم الرياض وكيف اثار الهلع والخوف وسط" المواطنين" وفرار جماعي لزبائن المطعم (فيديو مروع)

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عدن - ياسمين التهامي - تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين ومختلف أنواع السرطانات نبتة وموجودة في أسواق الخضروات يتجاهلها الكثيرون ويقبلون على هذا البديل" شاهد" احذر 5 أطعمة طبيعية تضر "بالكلى" تجنب الإفراط في تناولها فورا قائد عسكري يكشف عن تحول في استراتيجية المعركة لصالح الشرعية وجبهة في الجوف تكتسب أهمية بالغة لهذا السبب ضابط كبير في الاستخبارات القطرية يكشف عن مفاجاة مزلزية وقطر ستطلق رصاصة في صدر شيطان العرب

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